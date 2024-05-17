Мария Миногарова устроила истерику на шоу «Сокровища императора» на ТНТ

В воскресенье в 19.00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+). В гонке за главным призом остались всего 5 пар. В новом выпуске их станет еще меньше.

Тем временем, атмосфера накаляется не только между командами, но и внутри пар. Нервы сдают почти у всех участников, но кто-то умеет их контролировать, а кому-то сдерживать эмоции крайне сложно. Так, настоящий скандал произошел в команде Марии Миногаровой и Парура Арутюновича.

Мария набросилась на Парура с обвинениями в том, что он ее не слушает и делает по-своему. Высказав своему другу все, что она думает на повышенных тонах, Миногарова не успокоилась. Их конфликт продолжался на протяжении целого дня. Нервы у Миногаровой настолько сдали, что она даже устроила драку с Паруром. По крайней мере, именно так показалось другим участниками, ставшим свидетелями конфликта. Сама Миногарова призналась, что всего лишь запустила в Парура козинаком в ответ на грубое высказывание.

Мама Жени Ершова Елена Путылина, видевшая конфликт Маши и Парура, высказалась в адрес девушки.

«Меня шокировало это поведение. Маша ведет себя неадекватно. И она еще говорила что-то про воспитание, про поведение Жени? Посмотри на себя, как ты себя ведешь? Воспитания просто ноль», — прокомментировала Елена Михайловна.