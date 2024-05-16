Пятница, 17 мая, 2024

Опубликовано видео с места обнаружения трупа пропавшего рязанца Пинтелина

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ryazan.sledcom.ru/

Труп пропавшего во время охоты в Сапожковском районе рязанца Сергея Пинтелина найден, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Силовики обнаружили тело 16 мая в месте, которое указал подозреваемый в убийстве.

Информация о пропаже жителя Рязани 1976 года рождения поступила в следственные органы 2 марта. По словам родственников, мужчина отправился на охоту со знакомыми 24 февраля, с тех пор его никто не видел. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), работу поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, в Сапожковском районе местный предприниматель организовал незаконную охоту на лося для рязанцев и гостей из Москвы. Обвиняемый, мужчина 1970 года рождения, несколько раз выстрелил из ружья, убив лося и Пинтелина.

— После этого в целях избежания ответственности мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты, 1968 и 1980 годов рождения вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю, — говорится в сообщении следственного комитета РФ.

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве проходит Виталий Цыплаков, заместитель начальника управления уголовного розыска рязанской полиции. Дело начали активно расследовать после обращения родственников пропавшего к Александру Бастрыкину.

Сейчас подозреваемый в убийстве арестован, также под стражу заключены ещё двое участников незаконной охоты.

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