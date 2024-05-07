Актриса Юлия Серина — о съёмках в российской адаптации «Постучись в мою дверь», дружбе и любимых местах в Рязани

Скоро на ТНТ покажут сериал «Постучись в мою дверь в Москве» (16+). Первая серия российской адаптации популярной турецкой мелодрамы выйдет на ТВ 13 мая в 17.00. Сериал уже успел вызвать бурные обсуждения в Сети и привлёк к себе внимание и фанатов турецких сериалов, и любителей киноновинок.

Приятно будут удивлены рязанцы. Одну из ролей в «Постучись в мою дверь в Москве» сыграла наша землячка Юлия Серина. В сериале её можно увидеть в образе одной из подружек главной героини. В интервью 7info Юлия рассказала о съёмках, поразмышляла о том, надо ли сравнивать турецкую и российскую версии популярной истории любви, а ещё назвала ТОП мест в Рязани, где, по её мнению, смело можно было бы снимать «Постучись в мою дверь».

— Юлия, вам нравятся турецкие сериалы?

— Да, мне нравятся турецкие сериалы, особенно «Великолепный век». Он красивый, исторический, интересный. Когда я играла в «Постучись в мою дверь в Москве», параллельно ещё шли съемки сериала «Экстрим» с Валей Карнавал и Дмитрием Белоцерковским в главной роли, в котором я тоже принимаю участие. В тот период я буквально жила в поезде: съёмки одного сериала шли в Москве, а второго – в Тамбове. Чтобы как-то перезагружаться, я включала «Великолепный век».

— Как считаете, российская адаптация «Постучись в мою дверь в Москве» удалась?

— Лично моё мнение — адаптация удалась. Конечно, есть много критиков, но положительного отклика больше. Я встречаю людей в торговых центрах, на улице, которые подбегают ко мне со словами благодарности за сериал и за мою героиню: «Люся классная, спасибо вам за неё». За это время появилось много фанатов проекта, потому что такой узнаваемости у меня не было никогда.

— В сети сериал много обсуждают, фанаты турецкой версии сравнивают её с оригиналом. А надо ли сравнивать вообще?

— Я думаю, что этого делать не стоит, потому что у нас действительно разный менталитет с турками. Мне кажется, сценаристам пришлось нелегко в период работы над адаптацией: переделать турецкую культуру взаимоотношений на русский лад – та еще задачка. (Улыбается).

— После того, как я побывала на съёмках «Постучись в мою дверь в Москве», я поняла, почему не стоит сравнивать российскую и турецкую версии. Вы правы, мы с турками совсем не похожи по темпераменту! Поэтому истории получились с абсолютно разными оттенками. А когда вы снимались, удалось ли отстраниться от этих сравнений?

— Да, я вот посмотрела 40 серий и могу сказать, что в турецкой версии классная мелодрама, отличный вариант для домашнего вечера, но мы играли по своим правилам, в прямом и переносном смысле, поэтому мне было легко отстраниться от оригинала.девушкой

— Какая она, ваша героиня? В жизни вы бы подружились с такой девушкой?

— Люся – классная! Она смешная, даже немного страненькая, но очень добрая. Конечно, есть проблема с тем, что Люся не умеет хранить секреты, но она яркая, весёлая и всегда хочет всем помочь.

Мы с ней разные. Даже Лиана Гриба, исполнительница главной роли Саши Гордеевой, в перерывах между съёмками подходила ко мне и спрашивала, как я могу так перевоплощаться. Ведь мы совсем не похожи с моей Люсей. Но я за 9 месяцев прикипела к этой дамочке, полюбила её и буду всегда защищать.

Юлия в роли Люси, фото предоставлено пресс-службой ТНТ

— Вы играете одну из подружек главной героини. А удалось ли вам с девочками сблизиться в процессе съёмок?

— О да, конечно. С девчонками мы подружились, хотя поначалу был процесс привыкания и притирки, но со всеми в итоге выстроились хорошие взаимоотношения.

— Как считаете, женская дружба всё-таки существует?

— Существует! Я, например, со своими подружками из Рязани дружу очень давно, уж точно больше 15 лет. У нас есть компания близких и самых родных подруг, с которыми мы не расходимся с момента, как устроились в детский лагерь вожатыми. Это «пятёрка», ради которой я приезжаю в Рязань. Поэтому я точно знаю, что настоящая дружба существует, и она есть в моей жизни.

— А верите ли вы в любовь с первого взгляда? Вы романтичная или все же больше руководствуетесь голосом рассудка в отношениях?

— Я всегда верю и буду верить в любовь, но при этом прислушиваюсь к голосу рассудка, поэтому, можно сказать, соблюдаю баланс. (смеётся).

Юлия Серина, фотограф Надежда Александрова

— Юлия, давайте пофантазируем! А что, если «Постучись в мою дверь» сняли бы в вашем родном городе? Какие локации Рязани, на ваш взгляд, подошли бы для съёмок?

— В голову сразу пришла Рыбацкая деревня, ну очень она мне нравится. Так красиво там… Ещё комплекс «В некотором царстве», где есть животные, прогулочные дороги. Также наш ответ Арбату — Подбелка. Вообще Рязань с каждым годом становится всё краше. Мне кажется, это заслуга нашего нового губернатора.

— Вы часто приезжаете в Рязань? Как любите проводить тут время?

— Сейчас я приезжаю в Рязань довольно часто. Не поверите, к стоматологу. Лечу зубы. Ещё здесь живёт моя мама, подружки. Я как раз люблю проводить время в тех локациях, которые назвала.

— А какие города России вас вдохновляют? Куда бы вы посоветовали нашим читателям отправиться на отдых?

— Я объездила много городов, выступая в театре, и назову свои самые любимые. Сочи — прекрасный город, я недавно вернулась со съёмок в Красной Поляне. Это восторг: горы, солнце, фуникулеры! Ярославль — замечательный город с отличными театрами. Нижний Новгород — чистый, интересный, есть куда сходить. Калининград. Там меня завораживают природа, культура.

— Юлия, а если бы вам предложили сняться в турецком сериале, решились бы? Например, в тандеме с Керемом Бюрсином или с Бураком Озчивитом?

— Вы знаете, мне уже предлагали! Но нужно было учить турецкий, а мне сложно говорить на других языках, я бы, наверное, не справилась с этим. Но Бурак, конечно, красавчик. Хотя у нас в России красавчики тоже есть, поэтому я не расстраиваюсь. (смеётся).

Юлия Серина, фотограф Надежда Александрова

— И всё-таки о чём получился сериал «Постучись в мою дверь в Москве»?

— Всё просто: он про любовь, дружбу, отношения, Москву.

Кадры со съёмок сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

— И напоследок. На телеканале ТНТ стартовало шоу «УТРО.ТНТ», в котором звёзды рассказывают о своих утренних привычках. Давайте тоже попробуем провести такой блиц! Кофе или чай?

— Чай с облепихой.

— Утро в тишине или под музыку?

— Утро в тишине.

—Поспать на 5 минут дольше или сделать голливудскую укладку?

— Поспать на 5 минут дольше.

—Утренняя пробежка или расслабленное утро?

— Расслабленное утро.

— Плотный завтрак или перекус на ходу?

— Плотный завтрак.

— Сладкий или солёный завтрак?

— Солёный завтрак.

— Рабочие созвоны утром или после обеда?

— Созвоны после обеда.