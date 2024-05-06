В ЖК “Окская стрелка” объявили старт продаж

Мечтаете купить квартиру на берегу реки, но при этом пользоваться всеми преимуществами городской жизни? ГК “Зелёный сад” дарит вам такую возможность! Сегодня начинаются продажи квартир в уникальном ЖК “Окская стрелка”, который строится в Борках.

Лес, благоустроенный пляж и река, которую видно из окна и до которой всего 100 метров… Такого предложения в Рязани ещё не было! “Окская стрелка” — идеальный вариант для тех, кто хочет жить в районе с особым природным микроклиматом. Выйдя из подъезда, вы практически попадёте в экопарк, где раздаётся пение птиц и где можно покормить милых бельчат. Но и до центра города отсюда рукой подать — спроектированная дорожная сеть обеспечит доступ к Северной окружной, Муромскому шоссе, трассе М5.

Вам обязательно понравятся модные и удобные планировки квартир нового ЖК, зоны отдыха, рассчитанные на жильцов всех возрастов. Детям, как обычно, особое внимание. Маленькие жители “Окской стрелки” смогут играть на площадке с травмобезопасным покрытием, купаться в пляжной зоне со специально созданным пологим спуском, а зимой кататься с горки на лыжах и ватрушках!

Спешите приобрести квартиру своей мечты! Для первых покупателей ГК “Зелёный сад” предлагает особые выгодные условия.

Для получения скидки заполните форму. https://www.green-garden.ru/actions/id_214/

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