В Рязанской области из-за ночных заморозков и града пострадали сады

Жители Рязанской области области рассказывают, как пострадали их сады из-за ночных майских заморозков и града, который прошел в регионе 5 мая. Об этом пишет 62ИНФО.

Рязанцы заметили, что на деревьях повредились почки и листья. Пострадал виноград, который не спасло даже укрытие. Местами заморозки побили яблони, которые уже успели кое-где зацвести. Заморозило листву у каштанов, замерзли тюльпаны.

В числе пострадавших районов — Рязанский, Шацкий, Пителинский, Сараевский, Сапожковский.

Усугубил положение град, которые обрушился на региона в воскресенье. О поврежденных градом посадках сообщили жители Рыбновского района.