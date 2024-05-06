Военэксперт оценил вероятность прямого столкновения России и США на Украине

Для прямого столкновения с Россией США потребуется не менее 600 тысяч военнослужащих. Однако в настоящее время у Вашингтона нет такой армии, заявил военный эксперт Александр Шарковский в беседе с NEWS.ru.

По словам Шарковского, конгрессмен Хаким Джеффрис высказал своё личное мнение, а не позицию правительства США. Он предложил рассмотреть возможность отправки войск на Украину, что фактически означало бы вступление в войну с Россией.

«Чтобы вступить в такую войну, США требуется отправить на Украину 600–700 тысяч солдат», — подчеркнул Шарковский. Он отметил, что в настоящее время у США нет такой армии, и столкновение с Россией означало бы переход к ядерному конфликту, что, по мнению эксперта, не входит в планы Вашингтона.

Шарковский предположил, что США могут участвовать в конфликте дозированно, как это происходит сейчас. Они поставляют технику, обслуживают её, отправляют боеприпасы, инструкторов и планируют ход боевых действий. По мнению эксперта, то, что мы видим сейчас, — это максимальное вовлечение Штатов в конфликт. А заявления отдельных американских политиков, подобные предложению конгрессмена Хакима Джеффриса, — это способ самопиара.