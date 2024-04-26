Пятница, 26 апреля, 2024

В Михайловском районе мужчинам вручили 23 повестки в военкомат

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

В Михайловском районе прошли совместные рейдовые мероприятия полицейских и Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Цель рейдов — профилактика правонарушений и преступлений. За сутки в отдел полиции для проверки на возможную причастность к противоправным деяниям доставили 62 человека. Как итог — сотрудники полиции выявили 2 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства.

С доставленными полицейские провели профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения. Кроме того, представители военкомата вручили лицам призывного возраста 23 пове6стки для постановки на воинский учёт.

В ведомстве отметили, что профилактические мероприятия продолжаются во всех районах области.

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