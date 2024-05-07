В Рязани сдали нормы ГТО дети с ОВЗ

6 мая в рамках областного фестиваля ГТО в манеже «Юность» в Рязани прошло выполнение нормативов комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Более 60 ребят пробовали свои силы, стремясь выполнить нормы на знаки отличия, сообщает пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Приветствовал участников начальник отдела министерства физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Хавронин, он пожелал ребятам удачного выполнения нормативов на знаки отличия.

Участники выполняли нормативы по бегу, отжиманиям, метанию, наклонам, прыжкам с места и сгибанию/разгибанию туловища из положения лежа на спине.

7 мая в 13:00 в фитнес-центре FitProfi (Касимовское шоссе 67А) пройдет очередная функциональная тренировка.

Фестиваль проходит с 23 апреля и завершится 17–18 мая большим праздником спорта в рязанском Лесопарке.