Вторник, 7 мая, 2024

В Гусе-Железном горел Дом Баташевых

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео: vk.com/avtoclub62

В посёлке Гусь-Железный Касимовского района произошёл крупный пожар. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании на улице Ленинской поступило 7 мая в 03.10. Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание «Промышленно-усадебного комплекса дом Баташевых».

На месте происшествия работали 25 пожарных, задействовано 9 единиц техники.

В 04.51 пожар локализовали на площади 5000 квадратных метров, в 06.48 ликвидировано открытое горение.

Подробности произошедшего уточняются.

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