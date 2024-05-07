В Гусе-Железном горел Дом Баташевых

В посёлке Гусь-Железный Касимовского района произошёл крупный пожар. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании на улице Ленинской поступило 7 мая в 03.10. Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание «Промышленно-усадебного комплекса дом Баташевых».

На месте происшествия работали 25 пожарных, задействовано 9 единиц техники.

В 04.51 пожар локализовали на площади 5000 квадратных метров, в 06.48 ликвидировано открытое горение.

Подробности произошедшего уточняются.