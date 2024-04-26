В Петербурге ранен полицейский, стрелявший в него убит

В Санкт-Петербурге утром 26 апреля ранен сотрудник полиции, стрелявший в него мужчина убит, пишет «Фонтанка».

ЧП случилось сегодня в доме на Английском проспекте в Адмиралтейском районе. Полицейских в квартиру вызвали сотрудники скорой помощи, приехавшие ранее.

Медиков вызвала мать мужчины, который выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. Когда приехали полицейские, они начали помогать специалистам скорой — поднимать мужчину с дивана, чтобы транспортировать в клинику, и довели его уже до гардероба, где уговаривали одеться.

В этот момент хозяин квартиры достал из куртки пистолет и в упор выстрелил в правоохранителя. Пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник, полицейский в реанимации.

Напарник раненого выстрелил в ответ. Старший сержант застрелил 42-летнего мужчину.

Официальная информация уточняется.