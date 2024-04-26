Пятница, 26 апреля, 2024

В Петербурге ранен полицейский, стрелявший в него убит

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

В Санкт-Петербурге утром 26 апреля ранен сотрудник полиции, стрелявший в него мужчина убит, пишет «Фонтанка».

ЧП случилось сегодня в доме на Английском проспекте в Адмиралтейском районе. Полицейских в квартиру вызвали сотрудники скорой помощи, приехавшие ранее.

Медиков вызвала мать мужчины, который выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. Когда приехали полицейские, они начали помогать специалистам скорой — поднимать мужчину с дивана, чтобы транспортировать в клинику, и довели его уже до гардероба, где уговаривали одеться.

В этот момент хозяин квартиры достал из куртки пистолет и в упор выстрелил в правоохранителя. Пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник, полицейский в реанимации.

Напарник раненого выстрелил в ответ. Старший сержант застрелил 42-летнего мужчину.

Официальная информация уточняется.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Прокуратура добилась выплат касимовским медикам, заболевшим на работе

На улице Промышленной в Рязани произошёл пожар

В Рязани автомобиль едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе

Губернатор Малков рассказал о планах развития рязанской Аэрокосмической долины

Россиян начнут штрафовать за неправильное хранение навоза

Пенсии вырастут с 1 мая: кому и когда ждать надбавок?

В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД

На улице Весенняя в Рязани загорелся грузовой автомобиль

В Волгограде подростки отобрали три миллиона рублей у участника СВО

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП, где погиб водитель большегруза

Школьник-мигрант грозил поставить на колени учительницу русского

В Рязани на Северной окружной рухнул дрон, который переносил телефон в колонию

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Прокуратура добилась выплат касимовским медикам, заболевшим на работе

Новости Касимова
Суд требования прокурора удовлетворил, денежные средства на общую сумму более 800 тыс. руб. поступили на счет работников.

На улице Промышленной в Рязани произошёл пожар

Новости Рязани
По неофициальным данным, горели дачи. Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

В Рязани автомобиль едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе

Новости Рязани
По словам автора записи, инцидент случился 25 апреля на улице Ленинского комсомола.

Губернатор Малков рассказал о планах развития рязанской Аэрокосмической долины

Новости Рязани
Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина» создан по поручению Президента России.

Россиян начнут штрафовать за неправильное хранение навоза

Новости мира
С 3 мая 2024 года вступает в силу закон, ужесточающий контроль за хранением, транспортировкой, обработкой, переработкой и реализацией навоза и помета.