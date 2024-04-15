На открытие сезона Официальной Рязанской лиги КВН прилетели драконы, прибежали собаки и даже приполз питон

8 апреля во Рязанском дворце молодёжи состоялось открытие сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН. Перед началом большого фестиваля волна зрителей хлынула в зал. Такой шумный и бурлящий поток людей можно сравнить лишь только с мощным половодьем этой весны в Рязанской области. Рязанцы собрались, чтобы от души посмеяться и поддержать девять ярких команд, которые в этом году поборются за звание чемпиона лиги и за возможность отправиться на фестиваль КВН в Сочи.

На сцене в этот вечер зажигали в лучших традициях рязанской лиги, с задором и улыбками на лицах, квнщики, представляющие Рязань и другие города, а также очаровательные ведущие – Ольга Фидрик и Анастасия Дудко.

«На улице по-весеннему тепло, а в зале Рязанского дворца молодёжи уже по-летнему жарко!» – прозвучали такие стартовые слова, и, конечно же, традиционное квновское «Ни пуха, ни пера!». Команды настроились на волну блестящих шуток и музыкальных сюрпризов.

Оценивало их выступления жюри в лице:

заместитель главы администрации Рязани Евгении Власовой;

председателя Рязанского облизбиркома Дмитрия Бокова;

директора Рязанской лиги КВН Алексея Жеглова;

начальника управления культуры администрации Рязани Надежды Майоровой

начальника Комитета по делам молодежи Рязанской области Виталия Косачёва

редактора Рязанской лиги, чемпиона Высшей лиги в составе команды КВН «Вятка» (Киров) Руслана Шишкина.

Первая команда приехала в Рязань из Егорьевска. «Бах, мы дико извиняемся» резво начали, настраивая зрителей на позитивный лад, с юмористической перепевки «Девушки из высшего общества», а продолжили уже тяжёлым роком. На сцене оказались две гитаристки, которые сразу перетянули внимание на себя.

– А это Катя и Лиза. Они у нас как татаро-монголы.

– Да! Лучшие по «Нашествию»!

Команда также успела поинтересоваться:

– Почему самый главный патриот России – не православный, а Шаман?

Фокус события сместился с музыки на сладости, ибо следующей выступала команда «Рецепт Bethe». Несмотря на то, что «сейчас проходит студенческая весна, а это – то, что осталось», участники коллектива здорово отыграли задание, преподнеся ведущим в подарок ложки, – или не совсем, – оживляя в споре о популярности сети «Вкусно — и точка» и «Красное и Белое», а также демонстрируя чудеса современного искусства – рязанских работников ГИБДД на конях, словно богатырей, ибо «с такими дорогами они только так скоро передвигаться и будут».

Следующими на сцену вышли участницы петербуржской команды «ДК». У одной из них нашлось интересное хобби.

– А это Даша. У неё любимое развлечение – это ходить сначала в зоологический музей, а потом в зоопарк.

– А что? Прикольно! Зверушки как будто воскресают!

Помимо этого, девчонки удивлялись отсутствию претендентов в иноагенты на мягкий знак, огромному списку при выборе пола во время устройства на работу за границей и странному эффекту, произведённому на двух бабушек рассадой, купленной в Телеграмме.

Для команды РГУ им. С.А. Есенина «Мы отыграем» выступление на открытии было дебютным, что не помешало им продемонстрировать высокий уровень юмора. Не обошлось без шутки про популярность «Айседоры Дункан», которая «только здесь популярнее самого Есенина». Студенты юридического факультета в том числе обсудили и учебные моменты.

– Вот Серёжа, какой у тебя любимый предмет?

– У меня – физра.

– Ты ж с уголовного профиля.

– Ну смотри, варианта два: либо ты приседаешь, либо бегаешь за тем, кто должен присесть.

Особенно порадовали зрителей шутки про то, как из некоторых районов города в центр добираться теперь приходится вплавь.

Студенты Медицинского университета или «Собаки Павлова», конечно, не могли обойтись без шуток по поводу своего образования – на сцене прошло аж несколько консультаций с врачами. Будущие работники здравоохранения уверили нас, что люди сходятся лучше по психическим расстройствам, чем по гороскопам, и что говорить они в случае чего будут только в присутствии своего адвоката. Также ребята стали победителями в номинации «лучший номер» – всё благодаря сценке о компании «знатоков», уверенных, что на дороге «ментов нет», и остановившем их сотруднике ГИБДД.

Сменили их участники коллектива рязанского Политеха «Ради тех». Несмотря на то, что одна из участниц «в госуслугах не туда нажала», ребята были той «единственной командой, которая реально собирает стадионы». Не обошлось без шуток про благоустройство города, сваи и «на сваи». А когда к участникам присоединилась японка Роза, будущие архитекторы переключились на чужие способности к конструированию.

– Ребят, давайте ее оставим. Она прикольная. У неё, кстати, трансгендеров делают.

– Трансформеров.

– Ого, и их?

Команда «7 раз» Тульской области, выступающая седьмой по порядку и состоящая из всего одного квнщика, тем не менее, тоже развеселила гостей львиной долей остросоциальных шуток.

«Лазурные драконы», прилетевшие из Рязани и Луховиц, хотели сделать командной фишкой выступление без штанов, но потонули сначала под волной неологизмов вроде «ламповый», «вайб», «крашиха» и «тюбик», а потом уже и под горой самих штанов, из которых повыпрыгивали обрадованные студенты РГУ после недавних перестановках в руководстве вуза.

Завершала фестиваль команда Академии ФСИН «АПП», которая по итогам забрала себе награды сразу в двух номинациях. «Мисс КВН» стала Виктория Семёнова, та самая, что в сценках пыталась взять кредит на спасение Рима и купить алкоголь после десяти, притворившись питоном и загипнотизировав продавца. А титул «Мистер КВН» взял себе Иван Караваев, что на протяжении всего номера отыгрывал усатого и услужливого помощника дам-юмористок – то с отпаривателем будет прямо на сцене поправлять платье, то стриптиз сокомандницам закажет.

В качестве подарка зрителей ожидало выступление рязанской команды «Айседора Дункан», которая прошла в новый сезон Премьер-Лиги КВН. Задорные девушки не только шутили, а ещё пели, цитировали и показывали мемы, а ещё призывали к сохранению богатого наследия русского языка. Педагоги же.

Также благодаря спонсорской поддержке в рамках открытия состоялся розыгрыш билетов на концерт «Шансон парад» и на фестиваль КВН «Поющий Косопуз», который состоится в рамках празднования Дня города.

Результаты игры:

Команды прошли в следующий этап с активом

«АПП», Академия ФСИН России, г.Рязань — 1.0

«Be The «, Дмитров — 0.9

«Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань- 0.8

«Be The «, Дмитров — 0.7

«Мы отыграем», РГУ им.С.А.Есенина, Рязань- 0.7

«Ради тех», Рязань — 0.6

«Семь раз», Тульская область — 0.6

«Лазурные драконы», Рязань-Луховицы — 0.6

«Бах, мы дико извиняемся «, Егорьевск — 0.5

Победителями в номинациях стали:

Лучшая шутка Фестиваля — «Семь раз», Тульская область;

Лучший номер Фестиваля — «Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань;

Лучший голос Фестиваля — Анастасия Чернышова, «Лазурные драконы», Рязань-Луховицы;

Мисс Фестиваля — Виктория Семёнова, «АПП», Академия ФСИН России, Рязань;

Мистер Фестиваля — Иван Караваев, «АПП», Академия ФСИН России, Рязань

Сертификат на поездку на следующий фестиваль КВН в г.Сочи на сумму 20000 рублей получила команда КВН «АПП», Академия ФСИН России, Рязань, сертификаты на сумму 10 000 руб. получили команды: «Be The «, Дмитров; «Be The «, Дмитров ; «Собаки Павлова», РязГМУ, Рязань.

Команда Официальной Рязанской лиги МС КВН благодарит команды за участие в фестивале открытия сезона и приглашает их на большой музыкальный фестиваль “Поющий Косопуз”, который состоится в Рязани в августе этого года! Фестиваль уже зарекомендовал себя как одна из основных площадок празднования Дня города и уже несколько лет собирает огромное количество любителей КВН в Центральном парке культуры и отдыха.