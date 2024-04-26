Пятница, 26 апреля, 2024

Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ

Автор: 7info7

Опубликовано

В преддверии Дня парламентаризма в Санкт-Петербурге 26 апреля прошло заседание Совета законодателей, участие в нём принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Руководитель регионального парламента рассказал об инициативах, которые обсуждали на съезде.
К участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин. Глава государства акцентировал внимание на том, что законы в стране должны приниматься с пониманием общих задач. Разным политическим силам необходимо вместе искать эффективные решения волнующих людей вопросов. Вместе с тем законотворческая деятельность не только должна укреплять стабильность государства, но и создавать условия для обновления и открытости.

— Для решения стоящих сейчас перед страной задач будут обобщаться лучшие практики регионов и успешные пилотные проекты — это один из аспектов работы законодательных собраний, — заявил по итогам выступления Путина Фомин. — В следующем году нам предстоит отработать на уровне регионов новую модель оплаты труда бюджетников — учителей, врачей и других специалистов. Ещё одно важное направление деятельности — парламентский контроль. Наша задача — достичь максимального эффекта от принятых решений и выделенных средств.

Также Аркадий Фомин отметил, что обсуждались инициативы, связанные с Годом семьи в России. На федеральном уровне обсуждают возможность введения корпоративного демографического стандарта, в который могут включить рекомендации по организации труда, льготам и гарантиями. Также прозвучала инициатива увеличения размера пособий по беременности и родам. Есть планы по совершенствованию механизмов маткапитала, по разработке программ, направленных на повышение репродуктивного здоровья граждан.

По направлению семейной и демографической политики большая работа проводится и в Рязанской области. Так, в этом году удалось закрепить статус многодетных семей, скорректировать меры поддержки.

— Нам необходимо внимательно изучить всю инфраструктуру жизни многодетной семьи, чтобы помощь государства была максимально эффективной, приносила значимые улучшения, — сказал Аркадий Фомин.

Кроме того, обсудили проблемы сферы АПК. Одной из тем стал ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель:

— В нашем регионе ввод неиспользуемых земель в сельхозоборот — одно из приоритетных направлений. Меры государственной поддержки способствуют тому, что ежегодно в области засевается 20-25 тыс. га земель, которые ранее пустовали. Работаем и над повышением плодородности, по внесению минеральных удобрений Рязанская область входит в десятку лидеров, — сказал председатель Областной думы.

Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ
Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ
Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ

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