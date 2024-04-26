Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ

В преддверии Дня парламентаризма в Санкт-Петербурге 26 апреля прошло заседание Совета законодателей, участие в нём принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Руководитель регионального парламента рассказал об инициативах, которые обсуждали на съезде.
К участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин. Глава государства акцентировал внимание на том, что законы в стране должны приниматься с пониманием общих задач. Разным политическим силам необходимо вместе искать эффективные решения волнующих людей вопросов. Вместе с тем законотворческая деятельность не только должна укреплять стабильность государства, но и создавать условия для обновления и открытости.
Также Аркадий Фомин отметил, что обсуждались инициативы, связанные с Годом семьи в России. На федеральном уровне обсуждают возможность введения корпоративного демографического стандарта, в который могут включить рекомендации по организации труда, льготам и гарантиями. Также прозвучала инициатива увеличения размера пособий по беременности и родам. Есть планы по совершенствованию механизмов маткапитала, по разработке программ, направленных на повышение репродуктивного здоровья граждан.
По направлению семейной и демографической политики большая работа проводится и в Рязанской области. Так, в этом году удалось закрепить статус многодетных семей, скорректировать меры поддержки.
Кроме того, обсудили проблемы сферы АПК. Одной из тем стал ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель: