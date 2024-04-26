Аркадий Фомин рассказал об инициативах, которые обсудили на Совете законодателей РФ

В преддверии Дня парламентаризма в Санкт-Петербурге 26 апреля прошло заседание Совета законодателей, участие в нём принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Руководитель регионального парламента рассказал об инициативах, которые обсуждали на съезде.

К участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин. Глава государства акцентировал внимание на том, что законы в стране должны приниматься с пониманием общих задач. Разным политическим силам необходимо вместе искать эффективные решения волнующих людей вопросов. Вместе с тем законотворческая деятельность не только должна укреплять стабильность государства, но и создавать условия для обновления и открытости.

— Для решения стоящих сейчас перед страной задач будут обобщаться лучшие практики регионов и успешные пилотные проекты — это один из аспектов работы законодательных собраний, — заявил по итогам выступления Путина Фомин. — В следующем году нам предстоит отработать на уровне регионов новую модель оплаты труда бюджетников — учителей, врачей и других специалистов. Ещё одно важное направление деятельности — парламентский контроль. Наша задача — достичь максимального эффекта от принятых решений и выделенных средств.

Также Аркадий Фомин отметил, что обсуждались инициативы, связанные с Годом семьи в России. На федеральном уровне обсуждают возможность введения корпоративного демографического стандарта, в который могут включить рекомендации по организации труда, льготам и гарантиями. Также прозвучала инициатива увеличения размера пособий по беременности и родам. Есть планы по совершенствованию механизмов маткапитала, по разработке программ, направленных на повышение репродуктивного здоровья граждан.

По направлению семейной и демографической политики большая работа проводится и в Рязанской области. Так, в этом году удалось закрепить статус многодетных семей, скорректировать меры поддержки.

— Нам необходимо внимательно изучить всю инфраструктуру жизни многодетной семьи, чтобы помощь государства была максимально эффективной, приносила значимые улучшения, — сказал Аркадий Фомин.

Кроме того, обсудили проблемы сферы АПК. Одной из тем стал ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель: