Школьник-мигрант угрожал вырезать семью отказавшей ему девочки

Девятиклассник из Таджикистана угрожал вырезать семью девочки в Мытищах, которая отказалась с ним встречаться, пишет Baza.

Мальчик живет в России с 2018 года. Несколько месяцев назад он начал оказывать знаки внимания однокласснице, но она дала понять, что ничего не получится. После этого парень назвал девочку «проституткой».

Школьница позвала брата и друзей, которые распылили ее обидчику перцовку в лицо.

Парень затаил обиду и написал знакомой возлюбленной, что хочет вырезать ее семью. Родные школьницы приняли угрозу всерьез и пошли в полицию.

Дома у злоумышленника нашли блокноты со странными записями и картинками, а также символику ИГИЛ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.