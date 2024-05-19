Воскресенье, 19 мая, 2024

«Ты мне не понравилась!»: Мария Погребняк вспомнила знакомство с Ольгой Бузовой

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

В это воскресенье, 19 мая, у «Шоу Воли» (16+) будет особенный выпуск — ровно 20 лет назад на ТНТ появилась Ольга Бузова. Свою памятную дату на телевидении Бузова отметит именно в студии проекта в компании Павла Воли и Ильи Соболева. Поздравить Олю придут ее лучшие подруги — Мария Погребняк и Юлия Самедова, ST — музыкант и автор многих песен Бузовой, а также Тимур Батрутдинов, с которым светская хроника женит Бузову уже много лет.

Ольга Бузова: «Я создавала тренды уже тогда. Я шла не на «Дом-2», шла в телевизор. У меня реально было ощущение, что я вошла в телевизор! Раньше я была уверена, что на экран попасть невозможно – только через постель или деньги. Но у меня получилось. Меня выбрали из 40 тысяч претенденток».

Я всегда была очень ранимой, эмоциональной, открытой. Это во мне осталось, это базовые настройки. А что изменилось… Я стала профессионалом своего дела, очень горжусь этим: ведущей я стала всего спустя 3 года в «Доме-2». Но вообще-то, я еще даже не начала разгоняться! То ли еще будет».

В студии покажут то самое видео с первого дня Оли в шоу «Дом-2», а также мощный эксклюзив — запись кастинга. А друзья Бузовой расскажут, какими были их первые впечатления от знакомства с суперзвездой.

Тимур Батрутдинов: «Кто не знал – у нас с Олей химия, до физики мы пока еще не дошли. Но флиртовать друг с другом мы начали с самого знакомства. У нас ментальная связь».

Мария Погребняк: «Я сейчас тебя послушала, вспомнила время нашего знакомства и поняла, что ты мне не понравилась! Но мужчины все сидели, раскрыв рты».

Юлия Самедова: «У Олиного бывшего и у моего нынешнего был один футбольный агент, и мы все вместе пошли поужинать. Оля была очень скромна, я еще подумала – мегаскромная для телезвезды! Оля мне понравилась, и я сразу приняла ее в наш женский клуб, который я возглавляла».

«Ты мне не понравилась!»: Мария Погребняк вспомнила знакомство с Ольгой Бузовой
«Ты мне не понравилась!»: Мария Погребняк вспомнила знакомство с Ольгой Бузовой

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