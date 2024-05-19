13-летняя школьница найдена мёртвой в лесопарке на востоке Москвы

Сегодня утром в Измайловском лесопарке на востоке Москвы было обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле нет.

Следственный комитет (СК) РФ по данному факту возбудил уголовное дело.

По данным ГСУ Москвы, вместе с погибшей девочкой в лесопарке находилась ее подруга. Она доставлена в больницу с отравлением психотропными веществами.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, криминалисты и другие специалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение необходимых экспертиз.