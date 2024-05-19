Воскресенье, 19 мая, 2024

В Рязанской области местами ожидаются заморозки до -1°C

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

По информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в ночные и утренние часы 20 мая в Рязанской области местами ожидаются заморозки до -1°C.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

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