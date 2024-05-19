По информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в ночные и утренние часы 20 мая в Рязанской области местами ожидаются заморозки до -1°C.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.