Певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП

В результате ДТП погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Чиновник назвал произошедшее трагическим случаем для региона и всего мира культуры.
Хрипкова была солисткой Ярославской филармонии, лауреатом престижных конкурсов, артистка гастролировала по всему миру.
Елена Лумми более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л. В. Собинова, руководила фортепианным ансамблем.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.