Воскресенье, 19 мая, 2024

Певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Чиновник назвал произошедшее трагическим случаем для региона и всего мира культуры.

Хрипкова была солисткой Ярославской филармонии, лауреатом престижных конкурсов, артистка гастролировала по всему миру.

Певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП

Елена Лумми более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л. В. Собинова, руководила фортепианным ансамблем.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

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