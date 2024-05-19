Певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП

В результате ДТП погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Чиновник назвал произошедшее трагическим случаем для региона и всего мира культуры.

Хрипкова была солисткой Ярославской филармонии, лауреатом престижных конкурсов, артистка гастролировала по всему миру.

Елена Лумми более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л. В. Собинова, руководила фортепианным ансамблем.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.