Стало известно о страшной аварии на федеральной трассе под Волгоградом

Очевидцы сообщили о страшной аварии на федеральной трассе в районе хутора Краснодонский под Волгоградом, пишет V1.RU.

По предварительным данным, легковой автомобиль, предположительно, «Лада Гранта», выехал на встречную полосу под приближающийся зерновоз КАМАЗ. В итоге грузовик опрокинулся. Водитель тягача Volvo попытался уйти от столкновения, но врезался в легкий грузовик Mercedes.

Издание опубликовало фотографии с места ДТП, на кузове легковушки видны следы крови.

Сейчас известно о трех пострадавших, их госпитализировали.