Вторник, 7 мая, 2024

Стало известно о страшной аварии на федеральной трассе под Волгоградом

Автор: powder

Опубликовано

Очевидцы сообщили о страшной аварии на федеральной трассе в районе хутора Краснодонский под Волгоградом, пишет V1.RU.

По предварительным данным, легковой автомобиль, предположительно, «Лада Гранта», выехал на встречную полосу под приближающийся зерновоз КАМАЗ. В итоге грузовик опрокинулся. Водитель тягача Volvo попытался уйти от столкновения, но врезался в легкий грузовик Mercedes.

Издание опубликовало фотографии с места ДТП, на кузове легковушки видны следы крови.

Сейчас известно о трех пострадавших, их госпитализировали.

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