В Центробанке рассказали, когда можно будет получить пенсию цифровыми рублями

Получение пенсий в цифровых рублях станет возможным не ранее 2026 года. Об этом рассказала «Российской газете» глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

По её словам, возможность перевода пенсионных выплат в цифровую форму появится только по желанию граждан — массовое внедрение начнётся после подготовки всей необходимой инфраструктуры.

Подготовка системы займёт несколько лет

Для полноценного запуска требуется внесение изменений в Бюджетный кодекс. Также предстоит техническая модернизация банковской и торговой инфраструктуры. Законопроект, регулирующий сроки подключения цифрового рубля, уже внесён в Госдуму.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями. С этого же момента торгово-сервисные компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны принимать оплату цифровой валютой.

До 1 сентября 2027 года планируется подключение всех остальных банков с универсальной лицензией и торговых организаций с выручкой от 30 до 120 миллионов рублей. До 1 сентября 2028 года — завершение перехода для малого бизнеса с выручкой от 5 до 30 миллионов рублей в год.

Магазины с годовым оборотом менее 5 миллионов рублей освобождены от обязательного подключения.

Для оплаты цифровыми рублями будет использоваться универсальный QR-код от Национальной системы платёжных карт (НСПК). Он уже работает в рамках Системы быстрых платежей, а банки не будут нести дополнительных расходов на подключение — НСПК предоставит его бесплатно.

Помимо пенсий, рассматривается возможность выплаты социальных пособий в цифровых рублях. Центробанк, Минфин и Федеральное казначейство продолжают обсуждение этих механизмов.