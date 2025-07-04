Два дома компании «Зелёный сад» стали победителями конкурса «Самый пожаробезопасный дом»

У «Зелёного сада» самые пожаробезопасные дома в Рязани. Сразу два жилых комплекса, Pride Park и Fresh Life, стали победителями конкурса «Самый пожаробезопасный дом», который проводила городская администрация. Конкурс проходил с 1 по 31 мая 2025 года. Основной целью мероприятия было привлечение внимания организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и жителей Рязани к вопросам пожарной безопасности.

Церемония награждения состоялась 3 июля. Заслуженные награды победителям вручил исполняющий обязанности заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Евсеев.

Pride Park (ул. Пожалостина, 29) получил диплом I степени и переходящий кубок. Жилой комплекс признан лучшим в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей». Победителем в этой номинации Pride Park стал уже во второй раз. Дипломом II степени в номинации «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» был награждён жилой комплекс Fresh Life (ул. Касимовское шоссе, 30). Он также получил переходящий кубок.

Оба дома обслуживает УЖК «Зелёный сад — мой дом». Директор организации Алексей Алёшин подчеркнул, что безопасность жильцов, является важнейшим приоритетом. А признание на городском уровне говорит о том, что сотрудники УЖК выполняют свою работу ответственно и качественно. В дальнейшем стандарты пожарной безопасности, принятые в ГК «Зелёный сад», будут только повышаться.