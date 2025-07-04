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Кино и ТВ

ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+). Зрителей ждут сразу две первые серии, а общее время вечернего марафона составит пять часов эфира! Это позволит полностью погрузиться в атмосферу игры и насладиться хитроумными ходами звёздных пар.

Игра начнётся сразу после того, как участники получат главный инструмент шоу — чемоданы. Всего их будет 12: 10 пустых, в одном — 10 миллионов рублей, а в другом — чёрная метка, или карта вылета, означающая немедленное покидание проекта.

Не успев разобраться с чемоданами, участники начнут формировать коалиции — и даже в этом, казалось бы, простом процессе им предстоят интриги и неожиданности. Одной из самых опасных участниц другие звёзды сочтут Анну Хилькевич. Уже в первых сериях у неё возникнут конфликты с Анжеликой Стубайло, Наташей Гасанхановой и Айзой, а также напряжённые отношения с Эвелиной Лунаком, чья стратегия покажется Хилькевич неприемлемой.

«Я не хочу такой игры здесь. Плести интриги низкого уровня не нужно, а общаться со мной нужно», — прокомментирует Анна Хилькевич, которую прозвали «серым кардиналом» шоу.

Кроме того, некоторые участники нарушат главное правило проекта: секретные разговоры и демонстрация чемоданов допускаются только под прицелом камер. Уже в первую ночь особенно хитрые игроки попытаются обменяться чемоданами тайком — и будут за это наказаны.

Также зрителей ждут первые испытания — командные и индивидуальные. Они помогут участникам проявить свои способности и раскрыть выбранные стратегии.

Во втором выпуске состоится первый масштабный обмен чемоданами. Хитрые коалиции начнут приносить свои плоды, но одна из пар всё же получит чёрную метку и покинет проект.

ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).
ТНТ покажет сразу две премьерные серии реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» В воскресенье, 6 июля, в 18:30 на ТНТ и в VK Видео состоится премьера приключенческого реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+).

Фото: ТНТ

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