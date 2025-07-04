Прокуратура вынесла предостережение строителям новой поликлиники №11 в Рязани

Подрядчику строительства нового здания поликлиники №11 в Рязани вынесено предостережение в целях недопущения нарушения сроков возведения объекта. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры рязанской области.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва первый заместитель прокурора Антон Шумский проверил ход строительства филиала поликлиники в Дашково-Песочне. Работы идут в рамках национального проекта «Здравоохранение».
На месте прошло совещание с участием министра строительного комплекса Рязанской области Марата Султанова и генерального директора подрядчика.
Ход выполнения строительно-монтажных работ поставлен на еженедельный контроль.
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