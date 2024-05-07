Эксперт оценил возможность прибытия французского Иностранного легиона на Украину

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что присутствие служащих французского Иностранного легиона на территории Украины на данный момент является лишь предметом спекуляций.

По его словам, если прибудет даже одно штатное подразделение легиона, это вызовет заметные логистические трудности. Такое подразделение не будет обслуживаться украинским тылом и не будет жить по украинским уставам.

Эксперт отметил, что вместе с боевыми подразделениями легиона куда бы то ни было будут прибывать тыловые подразделения, система обеспечения и всё необходимое. Это уже можно рассматривать как полноценное участие в конфликте.

Тем не менее Владислав Шурыгин не исключает присутствия других военнослужащих Франции в зоне боевых действий на территории Украины. В их число могут входить военные советники.

В лучшем для Киева случае это могут быть только советники, которые обучают украинцев или обслуживают сложную технику. Однако они будут не из легиона, а из других частей французских вооружённых сил.