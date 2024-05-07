УВД опровергло информацию о повреждении памятника бойцу СВО в Скопинском районе

Представители УМВД России по Рязанской области опровергли появившуюся в ряде телеграм-каналов и СМИ информацию о повреждении памятника погибшему участнику СВО в Скопинском районе.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что информация не соответствует действительности. Полицейские опросили родственников погибшего и выяснили, что фотографию с памятника сняли для проведения реставрационных работ.

Рязанская полиция призывает журналистов и представителей блогосферы не распространять непроверенную информацию, пользоваться официальными источниками.