Вторник, 7 мая, 2024

УВД опровергло информацию о повреждении памятника бойцу СВО в Скопинском районе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Представители УМВД России по Рязанской области опровергли появившуюся в ряде телеграм-каналов и СМИ информацию о повреждении памятника погибшему участнику СВО в Скопинском районе.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что информация не соответствует действительности. Полицейские опросили родственников погибшего и выяснили, что фотографию с памятника сняли для проведения реставрационных работ.

Рязанская полиция призывает журналистов и представителей блогосферы не распространять непроверенную информацию, пользоваться официальными источниками.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сезонный поезд с сообщением Калининград-Челябинск будет ходить через Рязанскую область

В Рязани сбили 69-летнюю женщину

В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода

В Сасове возобновят отопительный сезон

В Окском заповеднике родился 500-й зубренок

Рязанцев предупредили о грозе и тумане

Эксперт оценил возможность прибытия французского Иностранного легиона на Украину

Актриса Юлия Серина — о съёмках в российской адаптации «Постучись в мою дверь», дружбе и любимых местах в Рязани

7 мая в Рязани выпал снег

Стало известно о страшной аварии на федеральной трассе под Волгоградом

На Урале мигрант отомстил бросившей его россиянке, изнасиловав ее дочь

Рязанские железнодорожники и администрация Рязани организовали патриотическую акцию в преддверии 9 мая

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Сезонный поезд с сообщением Калининград-Челябинск будет ходить через Рязанскую область

Новости Рязани
Он будет делать остановки в Скопине и на станции Ряжск-1.

В Рязани сбили 69-летнюю женщину

Новости Рязани
Авария произошла в Рязани на Славянском проспекте.

В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода

Культура
Второй год подряд в Касимове открытие высокого туристического сезона...

В Сасове возобновят отопительный сезон

Новости Рязани
Возобновят отопительный сезон детских садах, школах и больнице.

В Окском заповеднике родился 500-й зубренок

Новости Рязани
В Окском государственном заповеднике родился теленок. Он стал...