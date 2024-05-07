В Окском заповеднике родился 500-й зубренок

В Окском государственном заповеднике родился теленок. Он стал 500-ым зубренком с момента основания питомника в 1959 году.

Как рассказывают в группе заповедника, новорожденная телочка шустрая и любознательная. Ее папу зовут Авмумин. Он приехал в Окский заповедник из Швеции в 2017 году.

Малышку назвали Мехенди. Это имя дала ей семья из Москвы, которая приняла участие в программе «Усынови зубра». Мехенди «удочерили» еще до ее рождения. Она стала оригинальным подарком на день рождения дочери. Девочка Варвара Ермакова стала опекуном новорожденному зубренку и придумала ей кличку. Отмечается, что Мехенди родилась накануне дня рождения ее юного опекуна.

Группа зубров с новорожденным зубренком находится в дальнем загоне с хорошей кормовой базой из подроста и кустарника. Поэтому зубры редко заглядывают на кормовую площадку, и первый раз сфотографировать Мехенди получилось 6 мая, хотя родилась она 19 апреля.

«Варвара пока видела свою подопечную только на фотографиях и видео, но летом они обязательно встретятся на территории Зубрового питомника», — отмечается в посте.



