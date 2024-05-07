Рязанские железнодорожники и Администрация Рязани организовали патриотическую акцию в преддверии 9 мая

Рязанские железнодорожники и Администрация г. Рязани организовали патриотическую акцию, посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основной площадкой ее проведения стал вокзал Рязань-2, куда прибыл паровоз серии СО17. На таких локомотивах в годы войны машинисты обслуживали прифронтовые линии.

Прибытие паровоза транслировалось на большом экране, установленном на площади Победы областного центра. Эти кадры стали началом городского праздничного телемарафона «Моя семья – моя Победа», в ходе которого рязанцы рассказывали о героях Великой Отечественной.

На перроне станции железнодорожники провели митинг памяти. Его участниками стали работники стальной магистрали, ветераны железнодорожного транспорта, молодежь МЖД, студенты рязанского филиала Петербургского университета путей сообщения.

Приветственные слова и поздравления сказали глава администрации города Рязани Виталий Артемов, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров.