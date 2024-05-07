Спасти огород от пришедших в российские регионы заморозков помогут пленочные укрытия, заявил в беседе с NEWS.ru агроном Михаил Воробьев.

«Для сохранения тепла существуют пленочные укрытия или из нетканого материала», — пояснил эксперт.

Собеседник портала уточнил, что если растения высажены в теплицу, то над ними надо сделать еще один маленький парник из одеял или любой ткани. Также можно поставить там бочку с горящими углями при условии соблюдения правил противопожарной безопасности, дымовые кучи или шашки.

Кроме того, Воробьев призвал накануне заморозков обильно полить огород, так как вода имеет большую теплоемкость.