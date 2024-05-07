Вторник, 7 мая, 2024

На Урале мигрант отомстил бросившей его россиянке, изнасиловав ее дочь

Автор: powder

Опубликовано

В Екатеринбурге арестовали на два месяца уроженца Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки, пишет RuNews24.

По предварительной версии, злоумышленник сделал дубликат ключей от квартиры, где жила потерпевшая. Он ворвался в помещение, связал жертву скотчем и насиловал девушку прямо в спальне.

«В какой-то момент он проголодался и решил заказать роллы. Разумеется, он оформил доставку», — говорится в статье.

Когда в квартиру постучался курьер с роллами, потерпевшая вырвалась и побежала из дома. Выяснилось, что над ней надругался бывший приятель ее матери.

Предположительно, пара встречалась, но вскоре рассталась. В итоге злоумышленник задумал план мести. Примечательно, но обвиняемый так и не признал вину и считает, что его оговорили.

Следователи завели уголовное дело по статье об изнасиловании.

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