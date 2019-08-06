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По факту ДТП в Сасовском районе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес Вито» и автомобиля «Тойота Ланд Крузер 100» на трассе М-5 «Урал» в Сасовском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. 

Уголовное дело возбудили по по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 

Напомним, по данным полиции, в результате аварии погибли шесть человек, в том числе и ребёнок. Все они, граждане Таджикистана, ехали в микроавтобусе. Ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

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