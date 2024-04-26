Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отчиталась о своей работе в 2023 году

В пятницу, 26 апреля, в Рязанской областной Думе было проведено очередное заседание. На нем выступила с докладом Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

По ее словам, общее количество обращений в адрес Уполномоченного в 2023 году стало меньше по сравнению с 2022 годом. Всего в течение года поступило 5093 обращения, среди которых вопросы о правах на жилище и ЖКО, на пенсионное и социальное обеспечение граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Больше всего обращений было от участников СВО и их семей – 713.

— Отмечу, что в Рязанском регионе на всех уровнях власти проводится большая системная работа в этом направлении. Вы, уважаемые законодатели, приняли ряд региональных, нормативных правовых актов, направленных на помощь участникам СВО и их семей. В регионе действует больше 60 мер поддержки, из них 46 региональных. – рассказала Наталья Епихина.

Помимо этого, открыты многофункциональный семейный центр, региональные отделения Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества и реабилитационный центр «Сосновый бор».

По словам Уполномоченного по правам человека Рязанская область продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным гражданам, проживающим в 11 пунктах временного размещения.

После завершения доклада свои вопросы Наталье Епихиной смогли задать парламентарии. В частности депутат Дмитрий Репников задал вопрос, связанный со сферой соблюдения экологических прав. Он уточнил, были ли обращения о нарушениях экологических прав и какие.

— Большое внимание уделяется экологическим вопросам, жители города Рязани очень озадачены этой проблемой, особенно состоянием атмосферного воздуха. В 2023 году увеличилось количество обращений. Было принято 5 коллективных обращений и 117 обращений от жителей города. – ответила Наталья Епихина.

Депутат Татьяна Баринова узнала, сколько обращений поступило по вопросам фонда капремонта и каков их результат.

Наталья Епихина сказала, что было 616 жалоб на фонд. Вопросы, в основном, связаны с переносом графика капремонта и качеством работ подрядных организаций.

Помимо этого, задали вопросы, связанные с мерами безопасности в образовательных учреждениях, соблюдением прав граждан, отбывающих наказание, также подняли и другие темы.

В завершение, доклад Натальи Епихиной приняли единогласно.