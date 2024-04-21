Воскресенье, 21 апреля, 2024

Провидица Мишина предсказала, что скоро случится «самый страшный теракт в истории»

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта pxhere.com

Популярный экстрасенс Инна Мишина заявила: уже в ближайшее время произойдёт страшное трагическое событие. Оно потрясёт Европу и унесёт огромное количество человеческих жизней. О том, что это будет, Мишина рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Страшный теракт Мишина увидела во сне. Случиться он может во Франции. Предположительно, произойдёт жуткое событие во время массового мероприятия:

— Ужасная трагедия произойдёт. Хуже того, что произошло у нас в «Крокусе». Это зал или поле, может быть, торговый центр какой-то. Может быть, «Диснейленд» французский. Очень было похоже, — говорит она.

Тысячи человек могут пострадать от взрывов и пуль.

— Очень страшно, много криков, давка со смертельным исходом. От взрыва людей в моем сне прямо разрывало, был сильнейший взрыв. Пули, крики, эвакуация, — говорит Мишина.

Трагедия может случиться в конце июля или в августе 2024 или 2025 года. Не исключено, что все эти события могут быть связаны с Америкой.

Ранее астролог Татьяна Лукашевич рассказала в «Прямом эфире» на «России 1», в какие дни года может произойти что-то страшное. Лукашевич сделала акцент на следующих датах: 19 мая, 20 и 22 июля, 12 октября, первая неделя ноября, 5 и 8 декабря. По её словам, эти дни сопряжены с особыми рисками. Эксперт советует россиянам этот период беречь свое здоровье, быть особенно внимательным за рулем, отказаться от алкоголя. Также не стоит посещать места массового пребывания людей (парки, торговые центры) и сейсмически активные регионы.

Астролог Татьяна Борщ назвала дату, когда может случиться конец света на Земле. Она говорила, что конец света может произойти меньше, чем через сорок лет — в 2060 году. Но эта дата не является окончательной. Для того, чтобы назвать более точную дату конца света, нужно провести дополнительные проверки, отметила астролог.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В сети появилось фото выброшенного в урну электросамоката в Рязани

Новости Рязани
Фотография появилась в сети 21 апреля.

В Рязани снимут серию программы «Рогов в городе»

Новости Рязани
Об этом стилист написал в своем телеграмм-канале.

Жители Клепиковского района прокатился на чужой машине и получил штраф

Новости Рязани
В Клепиковском районе осудили местного жителя, гражданина Республики Молдова,...

В селе Добрый Сот освободился участок дороги после половодья

Новости Рязани
Теперь проезд по дороге открыт.

Шаманка Кажетта описала будущее Киева

Новости мира
В ходе коренного перелома в СВО судьба города и многих других украинских территорий будет предопределена.