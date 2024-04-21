Популярный экстрасенс Инна Мишина заявила: уже в ближайшее время произойдёт страшное трагическое событие. Оно потрясёт Европу и унесёт огромное количество человеческих жизней. О том, что это будет, Мишина рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Страшный теракт Мишина увидела во сне. Случиться он может во Франции. Предположительно, произойдёт жуткое событие во время массового мероприятия:

— Ужасная трагедия произойдёт. Хуже того, что произошло у нас в «Крокусе». Это зал или поле, может быть, торговый центр какой-то. Может быть, «Диснейленд» французский. Очень было похоже, — говорит она.

Тысячи человек могут пострадать от взрывов и пуль.

— Очень страшно, много криков, давка со смертельным исходом. От взрыва людей в моем сне прямо разрывало, был сильнейший взрыв. Пули, крики, эвакуация, — говорит Мишина.

Трагедия может случиться в конце июля или в августе 2024 или 2025 года. Не исключено, что все эти события могут быть связаны с Америкой.

Ранее астролог Татьяна Лукашевич рассказала в «Прямом эфире» на «России 1», в какие дни года может произойти что-то страшное. Лукашевич сделала акцент на следующих датах: 19 мая, 20 и 22 июля, 12 октября, первая неделя ноября, 5 и 8 декабря. По её словам, эти дни сопряжены с особыми рисками. Эксперт советует россиянам этот период беречь свое здоровье, быть особенно внимательным за рулем, отказаться от алкоголя. Также не стоит посещать места массового пребывания людей (парки, торговые центры) и сейсмически активные регионы.

Астролог Татьяна Борщ назвала дату, когда может случиться конец света на Земле. Она говорила, что конец света может произойти меньше, чем через сорок лет — в 2060 году. Но эта дата не является окончательной. Для того, чтобы назвать более точную дату конца света, нужно провести дополнительные проверки, отметила астролог.