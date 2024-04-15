Вторник, 16 апреля, 2024

Астрологи перечислили даты 2024 года, когда может произойти что-то страшное

Автор: 7info7

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Наступивший несколько месяцев назад 2024 год уже успел доказать нам: нужно быть готовым к чему угодно, происходящие события могут стать крайне неприятными и даже трагическими. Но впереди — немало дат, на которые стоит обратить пристальное внимание. Астролог Татьяна Лукашевич рассказала в «Прямом эфире» на «России 1», в какие дни россиянам стоит быть предельно осторожными.

Лукашевич сделала акцент на следующих датах: 19 мая, 20 и 22 июля, 12 октября, первая неделя ноября, 5 и 8 декабря. По её словам, эти дни сопряжены с особыми рисками. Эксперт советует россиянам этот период беречь свое здоровье, быть особенно внимательным за рулем, отказаться от алкоголя. Также не стоит посещать места массового пребывания людей (парки, торговые центры) и сейсмически активные регионы.

Ранее астролог Татьяна Борщ назвала дату, когда может случиться конец света на Земле. Она говорила, что конец света может произойти меньше, чем через сорок лет — в 2060 году. Такое пророчество серьёзно встревожило присутствующих в студии зрителей. Ведущие шоу уточнили у астролога, уверена ли она в своих прогнозах, на что она ответила утвердительно. Однако призналась, что эта дата не является окончательной. Для того, чтобы назвать более точную дату конца света, нужно провести дополнительные проверки.

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