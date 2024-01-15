Астролог Татьяна Борщ назвала дату, когда может случиться конец света на Земле. Свой прогноз провидица озвучила в программе «Прямой эфир» на канале Россия 1.

По словам Татьяны Борщ, конец света может произойти меньше, чем через сорок лет — в 2060 году. Такое пророчество серьёзно встревожило присутствующих в студии зрителей. Ведущие шоу уточнили у астролога, уверена ли она в своих прогнозах, на что она ответила утвердительно. Однако призналась, что эта дата не является окончательной. Для того, чтобы назвать более точную дату конца света, нужно провести дополнительные проверки.

Ранее Татьяна Борщ заявляла: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

О сроках завершения СВО на Украине говорят многие российские провидцы. Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.