Территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться. К такому выводу пришла астролог Татьяна Борщ, свои прогнозы она озвучила в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале Россия 1.

Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

О сроках завершения СВО на Украине говорят многие российские провидцы. Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.