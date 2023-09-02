Популярный провидец, «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов, к которому во времена СССР за советами и предсказаниями ходили многие политические деятели, обратился к россиянам. Согласно его прогнозам, приближается окончание спецоперации на Украине.

В разговоре с журналистом Андреем Малаховым в эфире канала Россия 1 он сначала уклонился от вопроса о дате завершения СВО. Однако предсказанием провидец всё-таки поделился.

По словам Кустова, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы 24 марта 2024 года.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал о секретных переговорах Путина и Байдена перед СВО. Реймонд Макговерн заявил, что 30 декабря 2021 года Путин позвонил Байдену и выразил свою обеспокоенность размещёнными американскими баллистическими ракетами в Польше и Румынии. Во время разговора глава США заверил, что наступательное вооружение на Украине США размещать не собирается. Ещё один разговор состоялся за 12 дней до начала СВО. Байден заявил, что никаких обязательств не давал, США, если будет нужно, разместит ракеты на Украине.

Напомним также, что астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине.

По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.

— Разные события могут быть (например, довольно острые в октябре-2023), но судьба военной операции будет решаться именно в это время — в феврале 2024 года, — пишет она.

Астролог обращает внимание: очень важно, чтобы принципиальные договорённости к этому моменту уже были готовы. Именно они станут новым этапом.