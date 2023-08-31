Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о секретных переговорах Путина и Байдена перед СВО

Бывший сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн рассказал, что Белый дом до начала специальной военной операции обманул Кремль, пишет «Царьград».

По словам Макговерна, американские баллистические ракеты в Румынии и Польше сильно беспокоят Россию. Время подлёта такой ракеты до Москвы — 7 минут. С появлением у США гиперзвуковых ракет оно станет ещё меньше. Особенно, если разместить такие ракеты на Украине.

30 декабря 2021 года Путин позвонил Байдену и выразил свою обеспокоенность, отмечает «Царьград». Во время разговора глава США заверил, что наступательное вооружение на Украине США размещать не собирается.

Ещё один разговор состоялся за 12 дней до начала СВО. Байден заявил, что никаких обязательств не давал, США, если будет нужно, разместит ракеты на Украине.

Для России это оказалось неприемлемой ситуацией. Всё усугубилось тем, что Украина с разрешения США усилила террористические артобстрелы мирных городов Донбасса. Пика обстрелы достигли в феврале, что стало ещё одной из причин начала спецоперации.