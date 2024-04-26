Пятница, 26 апреля, 2024

Прокуратура добилась выплат касимовским медикам, заболевшим на работе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по 12 обращениям медицинских работников Касимовского ММЦ. Этим людям региональное отделение соцфонда отказало в назначении страховой выплаты в связи с полученным заболеванием при осуществлении трудовой деятельности, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что медицинским работникам в рамках выполнения своих должностных обязанностей причинен вред здоровью в виде развития заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией от пациентов, обратившихся в медицинское учреждение.

В связи с длительным нарушением трудовых прав работников межрайонной прокуратурой в суд направлено 12 исковых заявлений с требованием произвести выплату в сумме более 68 тыс. рублей каждому из заявителей.

Суд требования прокурора удовлетворил, денежные средства на общую сумму более 800 тыс. руб. поступили на счет работников.

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