Прокуратура добилась выплат касимовским медикам, заболевшим на работе

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по 12 обращениям медицинских работников Касимовского ММЦ. Этим людям региональное отделение соцфонда отказало в назначении страховой выплаты в связи с полученным заболеванием при осуществлении трудовой деятельности, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что медицинским работникам в рамках выполнения своих должностных обязанностей причинен вред здоровью в виде развития заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией от пациентов, обратившихся в медицинское учреждение.

В связи с длительным нарушением трудовых прав работников межрайонной прокуратурой в суд направлено 12 исковых заявлений с требованием произвести выплату в сумме более 68 тыс. рублей каждому из заявителей.

Суд требования прокурора удовлетворил, денежные средства на общую сумму более 800 тыс. руб. поступили на счет работников.