Ученик рязанского министра защитил кандидатскую диссертацию

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников сообщил об успехах своего ученика. Пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

«Сегодня произошло важное и долгожданное событие. Мой ученик Никита Соляник защитил кандидатскую диссертацию.

Этому предшествовала наша долгая и объемная работа в области хирургии сонных артерий, мы выполняли ее в рамках полученного гранта Президента России.

Никита подошел к этой ответственной задаче очень вдумчиво и серьезно. Прежде, чем выйти на защиту научной работы, он представлял результаты на международных конференциях и готовил публикации для зарубежных и отечественных журналов, получил два патента, выпустил учебное пособие.

Защита кандидатской — это итог, но не завершение нашей научной работы. Выводы, сделанные во время исследований, помогут вести работу по предотвращению ишемических инсультов у наших пациентов».