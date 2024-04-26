Пятница, 26 апреля, 2024

Ученик рязанского министра защитил кандидатскую диссертацию

Автор: 7info

Опубликовано

Фото со страницы Пшенникова ВК

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников сообщил об успехах своего ученика. Пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

«Сегодня произошло важное и долгожданное событие. Мой ученик Никита Соляник защитил кандидатскую диссертацию.

Этому предшествовала наша долгая и объемная работа в области хирургии сонных артерий, мы выполняли ее в рамках полученного гранта Президента России.

Никита подошел к этой ответственной задаче очень вдумчиво и серьезно. Прежде, чем выйти на защиту научной работы, он представлял результаты на международных конференциях и готовил публикации для зарубежных и отечественных журналов, получил два патента, выпустил учебное пособие.

Защита кандидатской — это итог, но не завершение нашей научной работы. Выводы, сделанные во время исследований, помогут вести работу по предотвращению ишемических инсультов у наших пациентов».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как организовать субботник своими силами в Рязани: полезные ссылки и лайфхаки

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отчиталась о своей работе в 2023 году

Маффин вместо кулича: можно ли заменить традицию?

Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление

«М5 Молл» пригласил рязанцев на музыкальные спектакли от Тульского театра кукол

Масштабный рейд по дворам прошёл в Рязани

В Рязани оштрафовали 140 водителей за порчу газонов

Прокуратура требует убрать несанкционированную свалку в Касимовском районе

Последствия африканской песчаной бури обнаружили в рязанской Солотче

Анна Хилькевич и Александр Мартынов рассказали о сериале «Универ. 13 лет спустя»

Из украинского плена вернулись 8 рязанцев

В Рязанской области ужесточили правила продажи алкоголя

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Как организовать субботник своими силами в Рязани: полезные ссылки и лайфхаки

Акценты
Жители многоквартирных домов имеют полное право без какой-либо разнарядки сверху своими силами привести в порядок собственную придворовую территорию.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отчиталась о своей работе в 2023 году

Новости Рязани
Общее количество обращений в адрес Уполномоченного в 2023 году стало меньше по сравнению с 2022 годом.

Маффин вместо кулича: можно ли заменить традицию?

Новости мира
По словам иерея, кулич делается по давно известному рецепту. На Пасху освящаются именно куличи, но не пончики, рогалики или булочки с корицей.

Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление

Медицина
По поручению губернатора в 2024 году начнется обновление службы инновационным оборудованием, внедрением актуальных методов лечения по программе обязательного медицинского страхования.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на музыкальные спектакли от Тульского театра кукол

Новости Рязани
В гости к рязанским зрителям приедет труппа Тульского Государственного театра кукол с необычной версией истории про девочку, бабушку, волка и охотника