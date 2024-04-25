В РГУ вместо двух факультетов создадут один

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина в ближайшее время упразднят два факультета – факультет социологии и управления и факультет экономики. Вместо двух факультетов будет создан новый, его предположительное название – факультет экономики, социологии и управления.

В структуре нового факультета будут действовать четыре кафедры. Процесс реорганизации начнётся с 1 июня 2024 года. Причины таких изменений не уточняются.

Ранее стало известно, что две заведующих кафедрами факультета социологии РГУ имени С.А. Есенина Елена Анисина и Ольга Василенкова перешли на работу в Рязанский институт (филиал) Московского института культуры.