Четверг, 25 апреля, 2024

В РГУ вместо двух факультетов создадут один

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина в ближайшее время упразднят два факультета – факультет социологии и управления и факультет экономики. Вместо двух факультетов будет создан новый, его предположительное название – факультет экономики, социологии и управления.

В структуре нового факультета будут действовать четыре кафедры. Процесс реорганизации начнётся с 1 июня 2024 года. Причины таких изменений не уточняются.

Ранее стало известно, что две заведующих кафедрами факультета социологии РГУ имени С.А. Есенина Елена Анисина и Ольга Василенкова перешли на работу в Рязанский институт (филиал) Московского института культуры.

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