Судьбы родных уроженки Михайловского района неразрывно связаны с событиями Великой Отечественной войны

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую 7info проводит в преддверии Дня Победы и в рамках Года семьи в России. Жителям рязанской области мы предложили показать реликвии, которые в их семьях хранят память о родственниках-участниках Великой Отечественной войны, а также рассказать об их судьбах и фронтовом пути.

Большим рассказом о своих родственниках, а также фотографиями и документами, связанными с их жизнью и подвигами, поделилась с нашей редакцией сотрудница компании ТЕХНОНИКОЛЬ Вера Аверочкина.

Мой дедушка Василий Алексеевич Рогожин родился в селе Новопанское (Михайловский район) в 1898 году. Вырос, окончил церковно-приходскую школу, женился. У Василия и Прасковьи Рогожиных родились двенадцать детей — шесть дочерей и шесть сыновей. Одна из дочерей – это моя мама Аверочкина Зоя Васильевна (в девичестве Рогожина). К сожалению, одна девочка умерла совсем маленькой, болезнь забрала жизни еще троих сынишек. Жили в большой семье дружно, трудились, работали, воспитывали детей. Василий Алексеевич был председателем колхоза. Мирную жизнь оборвала война. В первый военный день 22.06.1941г. в семье Рогожиных родилась младшая дочка Зоя, моя мама. Много лет спустя она отслужит в армии — будет старшиной в воинской части на аэродроме в Дягилево.

Осенью 1941 года Василия Алексеевича призвали на фронт. Согласно данным сайта «Память народа», служил в 740-м стрелковом полку пулеметчиком. По информации этой же электронной базы, в конце 1943 года был убит и похоронен в Белоруссии. Действительно, родным пришла похоронка. Дочь Анна Васильевна, моя тётя, вспоминает:

— Ой, какой же тогда был крик! Даже сейчас в памяти осталось. И баба Анюта, папина сестра, так и тряслась, стучала то ли ногами, то ли руками по лавке. А уж после окончания войны весточка от отца пришла, был он в плену. А после освобождения отправили в Пермь восстанавливать тяжелую промышленность.

Документов не давали, и Василий Алексеевич был невыездным. Только где-то в 1947 году он наконец вернулся домой. По-прежнему работал в колхозе, но уже бригадиром — председателем после плена быть уже не мог. Однако чуть ли не до самой смерти за ним прибегали и звали: «Дядя Вася, пойдем ревизию делать!» Был дед в этих делах грамотным, и без его помощи в колхозе не обходилось. И детей приучал стремиться к знаниям, проверял уроки, занимался с ними математикой.

Пропавший без вести

В 1942 году ушел на фронт сын Василия Алексеевича Владимир. Тётя Аня рассказывала, что и десяти классов он не окончил, как собрали ребят и в военное училище под Рязанью отправили.

— Помню, перед отправкой на фронт домой его отпускали, — вспоминает она. — Кто-то зашумел, мы все побежали встречать. А потом больше и не пришлось увидеться… Писал Володя, конечно, мама эти письма хранила. В последнем письме было: «Мама, высылаю тебе аттестат, жив буду, напишу». И все…

Пройдя обучение, юный младший лейтенант Рогожин стал командиром взвода противотанковых ружей 776-го стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии. В 1943 году Владимир пропал без вести. И судьба его, как и многих солдат той войны, неизвестна и по сей день.

Профессиональный военный

После войны следы Владимира долго разыскивал брат Алексей. Сам он тоже воевал, дошел до Берлина, потом служил в Белоруссии, Германии и на Украине. По сведениям с портала «Память народа», награжден медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Служил в 1025-м самоходно-артиллерийском полку.

На Украине дядя Леша, или, как его звали все родные, Леня, и жил вместе с семьей. Работал военкомом. Вместе с супругой воспитали двух дочерей, Ларису и Людмилу, и сына Сергея. Сергей пошел по стопам отца и тоже стал военным, служил при Генштабе в Москве. Моя тётя Нина Васильевна так вспоминает о брате:

— Помню, как дочка его Люда замуж выходила, мы на свадьбу ездили. У жениха мать была русская, а отец украинец, здоровый такой, высокий, статный, ну точно Тарас Бульба. И вторая дочь Лариса тоже замуж за украинца вышла. Она по профессии учительница, окончила институт педагогический в Днепропетровске, преподавала украинский язык. И муж у нее — учитель, а у Люды в семье — она врач и муж врач. Сейчас-то уж дочери брата пожилые, дети у них у самих взрослые. Родились у Лени внуки, одни ребята. Он всегда говорил: «Вот какой я богатый дед». И сейчас их семьи там, на Украине, живут. Леня способный был, на военного выучился, все экстерном сдавал. До войны-то он трактористом был, а на фронте попал в танкисты. И после Победы остался в армии.

Сначала служил в Советском Союзе, в Белоруссии, кажется, потом в Германию отправили. А после Германии — на Украину. Там он стал военкомом уже. Да и по здоровью так выходило, он рассказывал — как контузило, так с одной стороны плохо слышал. А в отпуск, когда военным-то был, никогда никуда отдыхать и не ездил, всегда только в родное село. Говорил: «Вот доеду до церкви, помолюсь постою». Встречали его всегда на лошади, из города тогда не было тогда такой дороги, как сейчас. И вот всей семьей каждый год они приезжали в Новопанское. И говорил брат хорошо, как бывали какие праздники, выступал перед молодежью с трибуны.

Освобождал родной Михайлов

Еще один мой дедушка Дмитрий Борисович Аверочкин был родом из села Щетиновка Михайловского района. Ушел на фронт в 1941-м, участвовал в бою за освобождение города Михайлов, в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года, потом воевал на Курской дуге, освобождал Севастополь и Семфирополь в 1944 году. Служил в 101-й танковой Сивашской бригаде. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Из наградного листа к ордену Красной Звезды (информация с сайта «Память народа»):

«…работает старшиной роты с апреля 1942 г. Всегда добросовестно выполнял свои обязанности, не считаясь ни со временем, ни с тяжестью работы. В период боевых действий бригады с 5 по 20 августа с. г. в условиях сложной оперативной обстановки четко налаживал работу автомашин по своевременной доставке продовольствия, горючего и боеприпасов на передовую линию действующим частям бригады.

Непосредственно доставлял в условиях боевой обстановки продовольствие и запчасти ремонтным мастерским РТО, чем обеспечивал бесперебойную работу танков, и тем поддерживал боевую мощь бригады».

— Мой папа, Аверочкин Борис Дмитриевич, рассказывал со слов бабушки, что в день освобождения города Михайлова в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года, дед на танке Т-34 подъехал к своему дому, поцеловал старшего сына Женю (мой дядя) и поехал дальше защищать нашу Родину.

Танк Т-34 стоит на постаменте в Михайлове. Он стал своеобразным символом освобождения города

Как в дом пришли благие вести

Спрашиваю тётю Аню, что она помнит о войне и Победе. В 1941 году ей было пять лет. Помнит Анна Васильевна немного и знает по рассказам, как входили в село немцы, как потом шли наши освобождать Михайлов, ночью шли, тихо: «А вышли жители за водой на колодец и видели, как советские бойцы ползли, во всем белом, как будто вся земля ползла…»

В войну и послевоенные годы семью спасал большой огород и то, что на подворье всегда была корова.

А День Победы действительно стал праздником со слезами на глазах.

— Крик был, — вспоминает Анна Васильевна. — Мама визжала на крыльце… У нас ведь и об отце документы пришли, что он погиб, и Володя пропал без вести. Алешка дошел до Берлина, и тоже ни слуху, ни духу от него тогда не было. Да и не только мама плакала, чуть ли не в каждом дому были погибшие. Это только потом, спустя время, и от Лешки вести пришли, и от отца весточка, что жив он и восстанавливает народное хозяйство в Перми.

А потом обед праздничный собрали. И мама ходила со всеми вместе, помогала готовить. Быка ради праздника зарезали, мужикам выпить поставили. И мы, малыши, пришли со своими чашками-ложками. Кашей нас накормили молочной…

— Многое вытерпели и многое перенесли мои близкие, чтобы победить «коричневую чуму». И после войны некогда было отдыхать. Трудились, восстанавливали страну, жили, не унывали и надеялись на лучшее. Нити судеб моих родных неразрывно вплетены в полотно великой истории нашей огромной страны. И забывать ее уроки мы не имеем права.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.