Вторник, 7 мая, 2024

В Рязанском городском Дворце детского творчества прошел концерт «Салют, Победа!»

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанском городском Дворце детского творчества, при поддержке префектуры Советского райна г. Рязани, состоялся праздничный концерт «Салют, Победа!», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, тем, чей подвиг мы будем помнить вечно, и празднику, в основе которого удивительная духовность и жертвенность славного поколения победителей.

Почетными гостями в зале были ветераны войны, труда и тыла.

В программе концерта приняли участие группа «Крылатая пехота» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменное командного училища имени генерала армии им. В.Ф. Маргелова (руководитель Бударина Юлия Владимировна), творческие коллективы Дворца детского творчества: театр – студия «Экспромт» (руководитель Коробкова Татьяна Яковлевна, Блажилин Андрей Владимирович), Образцовый хореографический коллектив «Своя КОМпания» (руководитель Кочеткова Ольга Михайловна), народно-стилизованный ансамбль «Вениз» (руководитель Ломова Наталья Игоревна), Образцовый театр танца «Импульс» (руководитель Орехова Екатерина Геннадьевна), Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» (педагоги Кузнецов Вячеслав Владимирович, Кузнецова Надежда Александровна), студия эстрадного вокала «Новые голоса» (руководитель Пономарёва Елена Владимировна), Образцовый ансамбль танца «Верес» (руководители Шарова Ирина Ивановна, Мешихина Юлия Геннадьевна)

Администрация Дворца детского творчества выражает благодарность всем участникам концерта.

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