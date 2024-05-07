В «М5 Молл» откроется научно-интерактивная выставка «Космодрайв»

Прогуляться по Юпитеру или побывать на МКС… Это можно сделать в «М5 Молл». С 10 мая в рязанском ТРЦ «М5 Молл» начнет работу «Космодрайв» – большой космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями.

Здесь можно управлять космическим кораблем, испытать гравитацию на симуляторе космических кораблей – VORTEX, посетить невероятный аттракцион оптических иллюзий, отправить послание на Марс, Юпитер и Венеру, попробовать на ощупь плазму и примерить настоящий космический экзоскелет.

«Космодрайв» «М5 Молл» в цифрах – это 47 захватывающих приключений, 15 аттракционов, 8 космических квестов, 7 мастер-классов для любого возраста.

Выставка будет работать до 16 июня.

Время работы: вторника–воскресенье, с 10:00 до 20:30.

Понедельник – выходной. Вход платный.

Стоимость детского билета: в будни – 599 руб., в выходные и праздничные дни – 699 руб. Взрослый билет: в будни – 699 руб., в выходные и праздничные дни —799 руб. Стоимость мастер-классов: от 500 до 900 рублей. Дети до 3-х лет включительно – БЕСПЛАТНО! Все билеты безлимитны по времени.

Можно заходить и выходить на выставку сколько угодно раз в течение одного дня. Дети до 13 (включительно) лет посещают выставку только в сопровождении взрослого.

Возрастное ограничение 0+.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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