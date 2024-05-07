Вторник, 7 мая, 2024

Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны

Автор: 7info

Опубликовано

Рязанская нефтеперерабатывающая компания совместно c Рязанским музыкальным театром организовали концертную программу «Победный май» в честь 79-ой годовщины со Дня Победы. Гостями мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла, дети войны и члены Совета ветеранов города Рязани.

Солисты и артисты исполнили любимые многими песни военных лет, такие как «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Журавли», «Эх, дороги» и многие другие. Украшением вокальных композиций стали танцевальные номера артистов балета. Программу завершила песня «День Победы» Давида Тухманова, которую зрители исполнили вместе с артистами.

Поздравил с наступающим праздником всех собравшихся заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев.

«Время всё дальше отдаляет нас от 9 мая 1945 года. К сожалению, тех, кто отвоевал Победу на своих плечах, на штыках своего оружия, кто самоотверженным трудом помогал фронту и приближал Победу остается всё меньше. В нашем регионе это чуть больше 100 человек. Но у нас еще есть время встретиться с ними, пообщаться, окружить заботой. Их великий подвиг должен жить в веках и зависит это от нас с вами. От лица трудового коллектива Рязанской нефтеперерабатывающей компании поздравляю всех с наступающим Днем Победы! Мы гордимся славой и низко склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу землю, нашу свободу, нашу жизнь. Память о них даёт нам силы двигаться вперёд и быть достойными бессмертного подвига наших победителей», — сказал он.

Со словами поздравлений к ветеранам обратились и префект Железнодорожного района г. Рязани Олег Морозов и председатель Совета ветеранов города Валерий Конопацкий. Они вручили награды членам Совета ветеранов города Рязани.

Накануне Дня Победы среди сотрудников нефтеперерабатывающей компании прошел конкурс стихов «Помним и гордимся», а дети сотрудников рисовали открытки для ветеранов. Также молодые нефтяники адресно навестили ветеранов и передали подарки от трудового коллектива.

В стенах нефтекомпании также проводится патриотическая акция «Стена памяти». Каждый работник может разместить на ней фотографию своего победителя.

Кроме того, нефтяники проведут субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода, где в 1941 году был сбит советский самолет, вступивший в неравный бой с врагом.

8 мая нефтяники примут участие в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», а 9 мая — в акции «Бессмертный полк» в новом формате.

Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны
Рязанские нефтяники вместе с музыкальным театром провели концерт для ветеранов войны

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