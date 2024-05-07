Вторник, 7 мая, 2024

Шоколадная фабрика «Верность качеству» увеличит производственные мощности и создаст новые рабочие места

Автор: 7info

Опубликовано

На кондитерской фабрике «Верность качеству», участнике нацпроекта «Производительность труда», открылась новая производственная линия. Это стало возможным благодаря поддержке государственного Фонда развития промышленности Рязанской области по программе «Региональный заем».

Новая линия будет работать круглосуточно, позволит дополнительно обрабатывать 35-40 тонн шоколада в сутки и создаст более 30 новых рабочих мест.

«Верность качеству» ― российский производитель премиального шоколада и конфет. Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» в 2020 году. В качестве пилотного участка был выбран процесс производства шоколадных конфет «Ассорти» на линии «Метра». Внедрять бережливое производство сотрудникам фабрики помогали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. За полгода работы время протекания рабочих процессов сократилось на 11%, незавершенное производство ― на 13%, а выработка увеличилась на 24%.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» предусматривает финансовую поддержку предприятий обрабатывающей промышленности Фондом развития промышленности. Средства займа могут быть использованы на модернизацию действующего производства или модификацию продуктовой линейки, разработку и производство новой конкурентоспособной продукции гражданского назначения и другие цели.

Шоколадная фабрика «Верность качеству» увеличит производственные мощности и создаст новые рабочие места

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