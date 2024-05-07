В Рязани обновили автобусный парк на 85%

Городской автобусный парк в Рязани обновлён на 85%. Об этом пишет губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

17 новых автобусов большого класса Рязань получила по программе Фонда национального благосостояния. Малков отмечает, что уже на этой неделе машины выйдут на линии. Из 108 автобусов города 92 будут новыми.

Кроме того, что увеличилось количество автобусов, губернатор подчеркнул, что с них убрали назойливую рекламу. Сейчас продолжается работа над расписанием.

«Обязательно продолжим обновлять наш общественный транспорт. Поручил минтрансу вместе с городской администрацией проработать участие в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта». Это дополнительная возможность для обновления троллейбусов и ремонта контактной сети», — пишет Малков.