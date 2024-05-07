Синоптик рассказала, когда установится летняя погода в Москве

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, рассказала NEWS.ru, что по-настоящему летняя погода в Москве установится только летом. Сейчас же температура воздуха ещё не достигла даже майских значений.

По словам эксперта, потепление ожидается только во второй половине месяца. В начале второй декады мая, как надеется Татьяна Позднякова, температура воздуха будет положительной и днём, и ночью, хотя пока она остаётся ниже нормы.

Специалист отметила, что характерные для мая значения — это дневные температуры около 20 градусов и ночные не ниже 10–12 градусов. Такие условия позволяют наслаждаться тёплыми днями и ночами.