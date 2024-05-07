Вторник, 7 мая, 2024

Правительство РФ ушло в отставку

Автор: Кристина Аманн

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Правительство Российской Федерации ушло в отставку 7 мая. Указ о сложении полномочий правительством подписал президент Владимир Путин.

Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе.

Указ вступил в силу 7 мая, в день подписания.

Уход правительства в отставку связан со вступлением в должность вновь избранного президента. В соответствии с Конституцией, в этот день правительство уходит в отставку.

Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник 7 мая в Кремле.

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