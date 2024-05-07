Погрузка зерна в Рязанской области увеличилась почти в 1,5 раза в январе-апреле

В январе – апреле 2024 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 271,2 тысячи тонн, что в на 49,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино. За 4 месяца текущего года рост погрузки произошел также по ряду других видов грузов:

продукты перемола – 40,3 тыс. тонн (+ 22,7 % к январю-апрелю 2023 года);

строительные грузы – 9,2 тыс. тонн (рост более чем в 1,5 раза);

метизы – 5,9 тыс. тонн (+ 5,8 %);

промышленное сырье и формовочные материалы – 2 тыс. тонн (+ 36,1 %);

черные металлы – 1,9 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза).