Вторник, 7 мая, 2024

Жителям Рязанской области рассказали, как бороться с борщевиком

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.ryazagro.ru/

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опубликовали информацию о том, как бороться с борщевиком.

Отмечается, что наиболее благоприятное время борьбы с борщевиком Сосновского — весна.

Существует два метода избавления от ядовитого растения: механический и химический (в летний период нужно применять сразу оба метода).

Механический метод подразумевает постоянное и регулярное скашивание травы по мере отрастания на 20-30 см. Он направлен на истощение корневой системы. Метод позволяет не допускать осеменения культуры.

Химический метод – это обрабатывание гербицидом сплошного действия.

Минсельхозпрод области и Россельхознадзор напомнил жителям региона о необходимости борьбы с борщевиком Сосновского и ответственность за произрастания этого опасного сорняка на собственнике или арендаторе земельного участка.

«При обнаружении данного сорного растения на земельном участке сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», граждане также могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого земельного участка,» — поясняет минсельхоз.

Что делать, если сок опасного растения попал на кожу? ПРежде всего ее нужно как можно скорее изолировать от действия света, например, обмотать любым светонепроницаемым материалом. Затем уже в тёмном месте тщательно промыть водой с мылом. На солнце не рекомендуется выходить в течение минимум двух суток.

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