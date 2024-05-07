Вторник, 7 мая, 2024

Прокуратура Москвы утвердила обвинение Усману Баратову

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратурой города Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Усмана Баратова, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в сети «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, организованной группой). Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Установлено, что Баратов совместно с неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 16 декабря 2023 года, публично обращаясь к широкому кругу лиц, разместил на администрируемой им странице пользователя в социальной сети изображение с картинкой в виде домашней птицы (курицы) с текстом, который на основании заключения психолого-лингвистической судебной экспертизы содержит лингвистическиеи психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по социальному признаку – граждане Российской Федерации и участники специальной военной операции.

В отношении Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

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